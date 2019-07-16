Акция Extinction Rebellion в Лондоне

16 июля активисты природоохранной организации Extinction Rebellion заблокировали въезд на территорию крупного цементного завода в восточной части Лондона. В акции участвовали десятки человек. Манифестанты заявили, что намерены препятствовать работе производства в течение всего дня. Экологи утверждают, что завод, неподалеку от которого расположены две школы, наносит долгосрочный ущерб здоровью жителей района Боу и загрязняет городской воздух. Завод в Боу является крупнейшим поставщиком цемента для столичных строительных проектов, в том числе по сооружению туннеля Сильвертаун под Темзой. Члены Extinction Rebellion считают, что новый туннель не решит проблему пробок на востоке и юго-востоке столицы, а лишь усугубит ее, тем самым увеличив уровень загрязнения воздуха выхлопными газами.