Тегеран обвинил Лондон в пиратстве. По словам руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, "Великобритания крадет иранские суда, а потом ищет для этого законные оправдания". Речь идет о нефтяном танкере, задержанном властями Гибралтара (заморской территории Великобритании).

Аятолла также заявил, что Тегеран намерен продолжить сокращать обязательства по ядерному соглашению. "У европейцев было 11 обязательств, вы не выполнили ни одного. Почему вы теперь требуете, чтобы мы выполняли свои обязательства? Мы приступили к сокращению своих обязательств и этот процесс непременно продолжится".

Али Хаменеи завил, что задержание танкера не останется без ответа. Судно было остановлено по запросу США по подозрению в том, что оно доставляло иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты.

"Все очень просто — это пиратство! И, конечно же, Исламская Республика Иран не оставит подобные злодеяния без ответа. Мы отреагируем в должное время и в соответствующем месте", — сказал он.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе еще можно сохранить в силе, хотя шанс на это не столь велик. А глава европейской дипломатии Федерика Могерини подчеркнула, что альтернативы нынешнему соглашению на сегодня нет.

По версии иранской стороны, после того как Вашингтон вышел из договора, европейцы не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.