Забастовка на Amazon

Тысячи сотрудников компании Amazon в разных странах мира проводят акции протеста, требуя повышения зарплаты и улучшения условий работы. По данным профсоюзов, в Германии к забастовке присоединились 2000 человек, в подразделении компании в американском штате Миннесота работа будет приостановлена на шесть часов, в Великобритании запланированы недельные протесты. Акция приурочена к началу летней распродажи и проходит под лозунгом «Никаких скидок на наши зарплаты». Сотрудники компании жалуются на слишком высокий ритм работы, что изматывает их физически и морально, при этом они получают очень низкие зарплаты.