Решающее голосование для фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен готовится к решающему голосованию Европарламента. Кандидатуру министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии ранее выдвинул Совет ЕС. Во вторник свое слово должны сказать депутаты.

Вот уже почти две недели фон дер Ляйен пытается заручиться поддержкой большинства. Тем временем, в кулуарах Европарламента не утихают споры о нарушении так называемого принципа Spitzenkandidaten. Согласно этому принципу, за место председателя Европейской комиссии должны были сражаться первые номера партийных списков. Но по итогам переговоров, главы государств ЕС назначили на этот пост представителя немецких христианских демократов, лишь члена самой крупной политической силы - Европейской народной партии. Причем даже в ЕНП единства по поводу выдвижения фон дер Ляйен нет.

Чтобы стать первой в истории женщиной-председателем Еврокомиссии, ей необходима поддержка как минимум 374 из 747 депутатов.