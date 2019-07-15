Власти США ужесточили приём беженцев, которые не просили убежище в третьих странах

В США теперь будет значительно сложнее получить статус беженца мигрантам, которые ранее обращались с таким же запросом в другие страны. О таких новых правилах объявили Департамент национальной безопасности и Минюст США. В ведомствах объясняют, что это должно улучшить ситуацию с потоком нелегальных мигрантов в Соединённые Штаты из Южной и Центральной Америки. Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что США «совершенно измучены» сотнями тысяч иностранцев у южной границы, многие из которых «добиваются статуса беженцев без достаточно веских оснований».

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