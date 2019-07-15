Юристка Фонда борьбы с коррупцией, кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь отпущена из отделения полиции. Накануне она была задержана, также как другой кандидат Илья Яшин и ещё от 20 до 40 участников митинга, устроенного в поддержку независимых кандидатов в центре столицы. Всего здесь собралось, по данным полиции, около 1000 человек. Полиция разогнала протестующих, пытавшихся устроить бессрочную акцию протеста у здания Мосгоризбиркома, разбив палатки на газоне поблизости.

Для регистрации кандидатом на выборы требуется предоставить подписи 5000 проживающих в округе избирателей. По заявлению избирательной комиссии, в ряде списков было выявлено более 10% недействительных подписей, что может служить основанием в отказе от регистрации. Итоговое решение должно быть принято во вторник.