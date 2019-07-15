Франция

Французские пожарные тушат и "зажигают"

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 Ирина Александрова 
Французские пожарные тушат и "зажигают"
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Их главная миссия - тушение пожаров, но 14 июля они "зажигают". День взятия Бастилии ассоциируется у французов не только с военными парадами. В течение восьми десятков лет для старых и малых это еще и знаменитый Бал пожарных, когда в казармы приглашают гостей, накрывают столы и устраивают яркие представления.

И пожарным есть, что показать. Статные и мужественные они не только укрощают стихию, но и оказывают первую медицинскую помощь, принимают роды и спасают животных. А еще они умеют представить себя во всей красе и погулять от души.

Считается, что традиция родилась в 1937 году в парижском квартале Монмартр. После военного парада к отряду возвращавшихся к месту дислокации пожарных присоединилась группа веселых горожан. Атмосфера праздника сделала свое дело: начальник согласился открыть казарму для публики, чтобы повеселиться вместе. Опыт Монмартра взяли на вооружение казармы всего Парижа, а затем он распространился по всей стране.

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