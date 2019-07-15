Банк Англии выпустит банкноту с портретом математика Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит новые банкноты номиналом в £50 с портретом математика Алана Тьюринга, известного взломом секретного нацистского кода во время Второй мировой войны.

Банкнота поступит в обращение в 2021. На нее будет нанесен портрет Тьюринга 1951 года, чертежи созданной им машины, а также цитата "Это только предвкушение того, что должно произойти, и только тень того, что будет".

Управляющий Банка Англии Марк Карни, представивший эскиз банкноты в Музее науки и промышленности в Манчестере, отметил, что Тьюринг - "выдающийся математик, чьи работы оказали огромное влияние современную жизнь". "Будучи отцом информатики и искусственного интеллекта, а также героем войны, Алан Тьюринг внес далеко идущий и новаторский вклад в историю страны. Тьюринг - гигант, на плечах которого сейчас стоят многие", - добавил он.

В прошлом году британские власти приняли решение посвятить новую 50-фунтовую банкноту одному из выдающихся представителей мира науки. Более 227 тыс. человек выдвинули кандидатуры около тысячи ученых, среди которых были физик Джеймс Клерк Максвелл, физики-теоретики Стивен Хокинг и Поль Адриен Морис Дирак, биофизик и рентгенолог Розалинд Франклин, палеонтолог Мэри Эннинг и многие другие.

Несмотря на взлом сложнейшего кода и работу над созданием ранних компьютеров, в 1952 Тьюринга привлекли к ответственности за мужеложство. Ученый умер два года спустя в возрасте 41 года.

В 2009 году была запущена интернет-кампания с призывом помиловать Тьюринга, в результате чего бывший премьер-министр Гордон Браун принес официальные извинения, в которых выразил сожаление по поводу "совершенно несправедливого" и "ужасающего" к нему отношения. Королева Елизавета в 2013 году помиловала его посмертно.