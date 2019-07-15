Япония: фестиваль Хаката Гион Ямакаса

Звуки песнопений знаменовали в японском городе Фукуоке финальное соревнование летнего фестиваля Хаката Гион Ямакаса. Удар по барабану разбудил всех ровно в 4 часа 59 минуты утра. Каждые пять минут от святилища Кусида стартовали группы мужчин, несущих тяжёлые ямасака - переносные святилища на помостах. Победителями станут те, кто быстрее всех преодолеет дистанцию в 5 километров.

Традиция уходит корнями в далёкий 1241 год, когда во время эпидемии чумы на таких помостах носили по городу священников , которые кропили всех святой водой. Говорят, чума отступила.