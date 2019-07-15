Столкновения в Гонконге: есть пострадавшие

Не менее 28 человек в Гонконге получили ранения в результате стычек между демонстрантами и полицией в пригородном районе Шатин. Изначально антиправительственное уличное выступление носило мирный характер. К окончанию митинга сотни демонстрантов отказались расходиться и попытались перекрыть ряд улиц. После того, как их оттеснила полиция, они отступили в торговый комплекс New Town Plaza. Там возник хаос и потасовки. Активисты бросали в стражей порядка бутылки, каски и другие предметы, те отвечали резиновыми дубинками и баллончиками с перцовым газом.

Массовые протесты в Гонконге вспыхнули более месяца назад из-за инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, а также ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о решении снять этот вопрос с текущей повестки и больше к нему не возвращаться. Но это не остановило волну протестов.