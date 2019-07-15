Нормы шариата в жизни женщин

В Иране всё больше женщин открыто выступают против обязательного ношения хиджаба, а власти страны в ответ усиливают ряды полиции нравов, которая следит за соблюдением закона о строгих исламских нормах поведения в общественных местах.

На прошлой неделе по обвинению в проституции были приговорены к тюремному заключению три активистки движения против ношения хиджаба White Wednesdays ("Белые среды"). Они были арестованы в апреле после акции в метро Тегерана, проведённой 8 марта: активистки с непокрытой головой раздавали цветы пассажиркам.

"Если общество примет свободу выбора в вопросе ношения хиджаба и изменит свое отношение к тем, кто ходит с непокрытой головой, то я тоже сниму хиджаб. В противном случае я этого делать не буду", — говорит 18-летняя Никки Гхассемпур.

Между тем видеокадры противостояния женщин и полиции нравов все чаще появляются в интернете. На этом видео, снятом в Тегеране, 15-летнюю девочку задерживают за игру с водными пистолетами.

Сторонница реформ, депутат иранского парламента Парванех Салахшури носит чадор по религиозным убеждением. Она уверена, что меры принуждения не работают.

"Полиция нравов не добилась успеха в узаконивании хиджаба для женщин. В этом отношении я всегда спрашиваю законодателей —насколько эффективны такие меры? Мы видим, что работа полиции нравов стала провалом".

По словам депутата, женщины должны продолжить акты гражданского неповиновения. Но недавно судебные органы страны призвали граждан доносить на женщин, замеченных на улицах без головных платков.

А на днях в Тегеране тысячи женщин приняли участие в акции в поддержку шариатского дресс-кода. Один из лозунгов гласил: "Свобода выбора в вопросах хиджаба — это заговор врагов".

По данным парламентского исследования, проведённого в прошлом году, большинство женщин в Иране носят платки, которые не закрывают волосы полностью, и лишь 13% иранок носят чадор.

В исследовании отмечается, что отношение к хиджабу в обществе меняется. Сегодня меньше 45% жителей страны поддерживают вмешательство правительства в этот вопрос.