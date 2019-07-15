"Альтернативы нет, соблюдайте!"

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини по итогам заседания совета ЕС по иностранным делам сообщила, что альтернативы достигнутому между Ираном и шестью мировыми державами соглашению нет, и выразила надежду, что Тегеран вновь будет соблюдать условия СВПД.

"Мы хотим, чтобы Иран вернулся к исполнению условий соглашения, как это было все эти годы. Отмечу, что те действия, которые были предприняты и о которых мы сожалеем, могут быть отменены. Так что мы надеемся и призываем Тегеран отказаться от сделанных им шагов".

Могерини заявила, что участники встречи не считают, что Тегеран серьезно нарушает условия ядерной сделки. По ее словам, Евросоюз желает сохранить соглашение даже после выхода США, которые не только ввели санкции против Ирана, но и пригрозили мерами европейским и международным компаниям, которые работают в этой стране.

Восьмого июля иранские власти сообщили, что Тегеран начал обогащать уран выше максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Решение было принято в мае через год после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Иран также считает, что Европа не в полной мере исполняет свои обязательства в экономической части соглашения.