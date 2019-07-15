Вязаные игрушки для недоношенных деток

Разноцветные осьминоги и каракатицы появились в кувёзах для недоношенных деток в австрийском Тироле. Там ведётся сбор вязаных изделий для отделений неонатологии местных перинатальных клиник.

Цель, по словам врачей, - сделать пребывание юных пациентов в инкубаторах безопаснее: теребя приятные на ощупь игрушки, они реже трогают катетеры и трубки.

Идея возникла несколько лет назад у датчанки. Она заметила, что с появлением вязаного осьминога в руках её ребёнка, родившегося раньше срока, дыхание и сердцебиение малыша стали более равномерными.

"Научных исследований, подтверждающих такой вывод пока нет. Но идеей заинтересовались в Австрии два года назад. И теперь у нас есть маленькие каракатицы ручной работы", - рассказывает медсестра больницы города Инсбрука.

Призывом, опубликованным в Facebook, уже поделились свыше 10 тысяч пользователей. За спицы и крючки взялись волонтёры из местных кружков рукоделия.

Изделия проверяют на соответствие строгим требованиям. Они должны быть из качественной пряжи и определённых размеров, чтобы помещаться в инкубатор.

В тирольских больницах хвастают, что у каждого новорождённого уже есть своя вязаная игрушка и теперь ими запасаются впрок.