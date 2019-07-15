Итальянские наёмники в Донбассе

На севере Италии полиция конфисковала у представителей ультраправых организаций целый арсенал боевого оружия, включая одну управляемую ракету класса "воздух-воздух".

Полицейская операция прошла в Турине, Милане и ряде других городов Италии в рамках расследования участия итальянских неонацистов в боевых действиях в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Изъятая ракета французского производства ранее принадлежала вооруженным силам Катара. Обнаружены десятки единиц ручного огнестрельного оружия различного калибра, штурмовых и автоматических винтовок производства Австрии, Германии и США.

Арестованы три человека — владелец склада с оружием, его бизнес партнёр и бывший сотрудник таможни, который в 2001 году неудачно баллотировался в Сенат от ультраправой партии "Новая сила". Склад расположен на юге Милана. Позднее в полиции уточнили, что задержанные не связаны с участниками боевых действий в Донбассе.

Расследование деятельности итальянских правых экстремистов продолжается.

В начале июля в Генуе были приговорены к тюремному заключению три человека, включая гражданина Молдавии, которые как постановил суд воевали в Донбассе в рядах пророссийских сепаратистов.

Наёмники были арестованы в прошлом году после того как полиция раскрыла организацию, занимавшуюся вербовкой людей для участия в боевых действиях на юго-востоке Украины.