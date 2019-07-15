Праздничный салют в честь Дня взятия Бастилии

Грандиозным получасовым шоу фейерверков отметили в Париже национальный праздник Франции - Fete de la Federation.

По традиции, торжества в День взятия Бастилии прошли на главной авеню французской столицы. По Елисейским полям на автомобиле проехал президент страны Эммануэль Макрон. После чего там начался военный парад. В нынешнем году он был посвящён европейскому сотрудничеству в сфере обороны.

Приглашение на празднование приняли канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Бельгии и Нидерландов Шарль Мишель и Марк Рютте.