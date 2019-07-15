ЕС приостанавливает диалог с Турцией на высшем уровне из-за кипрского кризиса

Евросоюз приостанавливает диалог с Турцией на высшем уровне и вводит ряд ограничений на отношения с Анкарой из-за турецкой программы освоения газовых месторождений у берегов Кипра. В официальном сообщении Совета ЕС сказано, что это решение было принято на заседании глав МИД стран союза.

Среди мер, принятых Советом, указано сокращение помощи Турции, предусмотренной на 2020 г., а также приостановка работы Совета ассоциации ЕС-Турция и переговоров по соглашению о воздушных перевозках. Кроме того, главы МИД Евросоюза рекомендовали Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свои финансовые программы в Турции, в том числе займы под государственные гарантии.

Совет ЕС настаивает на том, что «вопросы о разграничении исключительных экономических зон и континентального шельфа могут быть решены исключительно посредством переговоров, при полном уважении к международному праву и в соответствии с принципами добрососедства».

Противостояние вокруг Кипра обострилось этой весной после того, как Турция направила свои плавучие буровые установки к берегам острова. Анкара настаивает на своём праве разрабатывать газовые месторождения в этих водах, которые, как говорят в Турции, принадлежат частично признанной Турецкой республике Северного Кипра. Член ЕС Республика Кипр и Греция обвиняют Турцию во вторжении в кипрскую исключительную экономическую зону. Афины призывали Брюссель принять меры против Турции. Никосия выписала ордеры на арест членов экипажей турецких буровых судов.