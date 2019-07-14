Нью-Йорк во тьме: в городе произошло масштабное отключение света

Центральные районы Нью-Йорка на несколько часов остались без света. Масштабное отключение электричества затронуло более 70 тысяч человек. Остановились поезда метро, из-за неработающих светофоров не могли разъехаться автомобили, погасли фонари. Сейчас электроснабжение практически полностью восстановлено.

"Я только что пролетел над городом. В большинстве мест снова горит свет. Это понятно. Но также ясно, что электричество есть не везде. Выключены многие светофоры. На дорогах по-прежнему хаос. Мы бы советовали жителям Нью-Йорка не выходить на улицу, если в том нет необходимости", - заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

REUTERS/Jeenah Moon

Пассажирам метро пришлось в темноте искать выход из подземки. Без света остались многие театры, расположенные на Бродвее. Таймс-сквер в этот вечер также частично погрузилась во тьму.

Точная причина произошедшего пока не называется. По некоторым данным, свет мог отключиться из-за возгорания трансформатора на одной из улиц Манхэттена.

REUTERS/Jeenah Moon

Блэкаут произошел в годовщину аварии, которая в 1977 году оставила жителей Нью-Йорка без света на сутки. Отключение сопровождалось поджогами, грабежами и другими беспорядками.