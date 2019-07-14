Сотни протестующих в Москве требуют честных выборов в Мосгордуму

Сотни людей вышли в центр Москвы на акцию под лозунгами "за честные выборы" в Мосгордуму. Протестующие не согласны с тем, что окружные избиркомы не приняли часть подписей за независимых кандидатов. Теперь им могут отказать в регистрации.

Ранее прокуратура выносила предостережение оппозиционным активистам за призывы выйти на несогласованную акцию. Тем не менее на Пушкинской собрались сотни людей, которые прошли шествием до здания мэрии, а затем к Мосгоризбиркому.

Кандидатам в депутаты Мосгордумы необходимо было собрать около 5 тыс. подписей в свою поддержку. Решение о регистрации должно быть принято до 16 июля.