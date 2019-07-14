Британия поможет освободить иранский танкер в обмен на гарантии

Великобритания будет содействовать освобождению иранского танкера, задержанного на прошлой неделе в Гибралтарском проливе. Но Лондон в ответ требует от Тегерана гарантий того, что иранского судно не нарушало санкции ЕС и США и не везло нефть не в Сирию. Возникшую ситуацию глава британского МИДа обсудил по телефону с иранским коллегой.

Есть мы получим гарантии того, что нефть направляется не в Сирию, то мы сможем разрешить ситуацию после соответствующей процедуры в гибралтарском суде. Это было целью моего телефонного звонка. Мы рады, что у иранской стороны нет никакого желания обострять ситуацию. Они, так же, как и мы, хотят решить проблему Джереми Хант Глава МИД Великобритании

Через несколько дней после инцидента в Гибралтаре Лондон сообщил о том, что в районе Ормузского пролива иранские катера попытались остановить британский нефтяной танкер. Но экипаж фрегата британских ВМС, который сопровождал танкер, потребовал, чтобы иранские военные отступили, что они и сделали.

В Тегеране утверждают, что Корпус стражей Исламской революции не причастен к этому инциденту. "То, что они [британская сторона] сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряжённости. Эти слова ничего не стоят", - заявил глава иранского МИДа.

В июне в Ормузском проливе подали сигнал бедствия норвежский и японский танкеры. Предположительно в суда попали торпеды. После взрыва на борту начался пожар. США обвинили в случившемся Иран. Тегеран вину в случившемся отрицает.