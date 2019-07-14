"Ядерная сделка на грани провала"

Германия, Франция и Соединённое Королевство выразили обеспокоенность судьбой соглашения по иранской ядерной программе и призвали к деэскалации ситуации в Персидском заливе. В совместном заявлении говорится, что после выхода из соглашения Соединённых Штатов и решения Ирана перестать выполнять часть взятых на себя обязательств договорённость, достигнутая ровно четыре года назад, оказалась на грани полного провала. Три европейские державы призывают заинтересованные стороны к диалогу.

8 мая, ровно год спустя после выхода США из сделки президент Ирана Хасан Роухани заявил, что даёт другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля Тегеран начал обогащать уран выше согласованного уровня.

В то же время обострилась ситуация в Персидском заливе после обстрела нефтяных танкеров, в котором США обвинили Иран, а в Гибралтарском проливе британские военные захватили иранский танкер, перевозивший нефть в Сирию.