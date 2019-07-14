Гонконг: новые стычки с полицией

В Гонконге вновь произошли столкновения протестующих с полицией.

Десятки тысяч человек, недовольных законопроектом об экстрадиции, вышли на улицы в воскресенье. Протестующие обвиняют гонконгское руководство в подрыве гражданских свобод и требуют отставки главы администрации Кэрри Лам, несмотря на ее заявления о прекращении работы над законопроектом.

Участники протестов заявляют: "Мы ведем борьбу за демократию, права человека и свободу!"

"Остановить насилие со стороны полиции, защитить свободу прессы" - один из главных лозунгов еще одной акции, состоявшейся в воскресенье в Гонконге. На марш с требованием обеспечить свободу слова и защиту представителей СМИ от полицейского произвола вышли полторы тысячи журналистов.

"Наше терпение иссякает. Молчание в этой ситуации не выход. В течение последних недель полиция препятствовала нашей работе во время акций протеста". Крис Ён глава Ассоциации журналистов Гонконга

В правоохранительных органах Гонконга пообещали разобраться с ненадлежащим обращением с журналистами со стороны сотрудников полиции.