Террористы напали на отель в Сомали, погибли 26 человек

При нападении на отель на юге Сомали в городе Кисмайо погибли 26 человек, среди них было много иностранцев. Ответственность за захват на себя взяли боевики террористической группировки "Аш-Шабаб".

Нападение началось со взрыва автомобиля террористом-смертником у входа в здание. Затем вооруженные люди начали штурмовать отель.

Как сообщает местная полиция, нападение длилось более 14 часов, прежде чем солдаты застрелили всех боевиков.

По сообщениям местных властей, среди убитых трое кенийцев, трое танзанийцев, двое американцев, один британец и одна гражданка Канады. Пятьдесят шесть человек получили ранения.

Это не первое нападение исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель. Один из самых кровавых терактов в истории сомалийской столицы Могадишо произошел в октябре 2017 года. Тогда погибли 587 человек.

Группировка "Аш-Шабаб" известна своей целью свергнуть правительство, поддерживаемое западными странами. Жертвами боевиков за последние 10 лет стали тысячи человек.