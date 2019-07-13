Ле Фуке вновь открывает двери

В Париже на Елисейских полях вновь открывается знаменитый ресторан Ле Фуке. Он был закрыт после того, как был разгромлен 16 марта участниками протестов «жёлтых жилетов». Погромщики разбили окна, сильно повредили интерьер заведения и даже попытались поджечь красную маркизу над его уличной террасой.

На восстановительные работы ушли четыре месяца. Для широкой публики ресторан откроет свои двери 14 июля – в национальный день Франции.

«Тот день был не самым удачным в общем и целом, – вспоминает повар Вахтанг Мелиава. – Никто не был ранен, обошлось без потерь. Но, конечно, было неприятно. Это приостановило нашу деятельность. Но что случилось, то случилось, это уже позади нас».

Ле Фуке давно стал символом роскоши, что и сделало его сделало его привлекательным объектом для выхода агрессии протестующих. Он также известен тем, что каждый год здесь устраиваются ужины для новых лауреатов кинопремии «Сезар».