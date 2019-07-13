Лунный модуль на продажу

21 июля исполняется 50 лет с момента, когда человек впервые ступил на поверхность Луны. К юбилею полёта «Аполлона-11» аукционные дома в США выставляют на торги вещи, связанные с этой миссией. В списках лотов есть элементы систем управления космических аппаратов, планы полётов, видеозаписи прогулки по Луне и другие раритеты исключительной важности.

Изюминкой торгов станет журнал лунного модуля «Аполлона-11». Это инструкции, которыми пользовались Базз Олдрин и Нил Армстронг во время посадки на Луну с их собственными отметками. Кристина Гайгер глава отдела книг и рукописей Christie’s в Нью-Йорке

В журнале лунного модуля содержится первая запись, осуществлённая человеком во время пребывания на астрономическом объекте за пределами Земли — это координаты посадки на Луне. В аукционном доме ожидают, что лот будет продан за $7-9 млн.