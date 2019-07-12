Гражданство выяснят и без переписи

Президент США Дональд Трамп намерен выяснить гражданство проживающих в стране людей, несмотря на возникшие препятствия. Верховный Суд заблокировал включение соответствующей графы в список вопросов, на которые предстоит ответить в ходе переписи населения, намеченной на следующий год. Это решение вызвало недовольство президента:

– Было время, когда можно было с лёгкостью отвечать на подобные вопросы. Было время, когда можно было с гордостью называть себя гражданином Соединённых Штатов. Но теперь пытаются стереть само существование столь важного слова и столь важного понятия, как гражданство.

Противники включения сведений о гражданстве в опросники для переписи утверждают, что миллионы жителей страны, не имеющих американского гражданства, не захотят в этом признаваться и не станут принимать участие в переписи, оставшись неучтёнными. Между тем, от численности населения каждого штата зависит распределение мест в палате представителей США, как и федеральное финансирование различных программ