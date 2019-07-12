Германия решает, как лучше маркировать мясные продукты

Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер столкнулась с критикой в ответ на свое предложение маркировать мясные продукты.

Представительница Христианско-демократического союза Германии еще в феврале этого года предложила отдельно маркировать мясо, произведенное по более высоким стандартам, чем минимально допустимые. Ее идея была в том, чтобы по специальной этикетке потребитель смог понять, как животные содержались до забоя и получали ли достаточно пространства и свежего воздуха.

Защитники животных и Социал-демократическая партия Германии критикуют министра и считают, что такая маркировка должна стать обязательной, а не добровольной, как это предложила Клекнер.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предлагает ввести обязательный государственный знак, помогающий потребителю понять происхождение мяса. По его мнению, такие меры привели бы к улучшению условий содержания сельско-хозяйственных животных.

Клекнер настаивает на добровольной маркировке продуктов самими производителями, как это предписано Еврокомиссией.