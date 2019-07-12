Вредоносные "сибирские Мальдивы" закрыли для посещения

"Сибирские Мальдивы" с вредной водой, в состав которой входит негашеная известь, ограничили для посещения. На территории искусственного озера, ставшего местом паломничества любителей эффектных селфи, поставили круглосуточный пост охраны.

Этим летом в социальных сетях появилось множество фотографий на берегу золоотвала новосибирской ТЭЦ-5 - специального гидросооружения, напоминающего озеро. Из-за бирюзового цвета воды, этот водоем напоминает тропический курорт, но из-за сильной минерализации, он опасен для человека.

"Сибирская генерирующая компания" (СГК), которой принадлежит золоотвал, сообщила, что его территория включена в маршруты патрулирования полиции, а система видеонаблюдения и видеофиксации "будет расширена".

"Основная опасность нахождения на золоотвале в погоне за красивыми видами и «селфи» — это неосторожное падение в гидротехническое сооружение из которого без специальных средств выбраться будет невозможно", - говорится на сайте компании.

Несмотря на предупреждения о том, что зона ТЭЦ является "режимным промышленным объектом, а не аквапарком", инстаграммеры все чаще выкладывают фотографии с пометкой "сибирские Мальдивы".