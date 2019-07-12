Канада

35 человек пострадали от турбулентности во время полета Air Canada

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 Cristina Abellan Matamoros 
35 человек пострадали от турбулентности во время полета Air Canada
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Jess Smith
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Около 35 человек пострадали при турбулентности во время рейса компании Air Canada из Ванкувера в Сидней. Самолет был перенаправлен в Гонолулу, на его борту находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа.

В сообщении авиакомпании говорится, что самолет "неожиданно попал в зону турбулентности" примерно через два часа после пролета над Гавайскими островами. Боинг-777 совершил посадку в Гонолулу вечером в четверг.

Один из пассажиров рейса Сэм Раттаназоне разместил на своей странице Instagram фотографии салона с выпавшими кислородными масками и себя в шейным бандаже.

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Unexpected holiday in Hawaii

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В авиации турбулентность, в которую попал самолет называется "турбулентностью ясного неба". Она примечательна тем, что возникает не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью.

В июне в подобную турбулентность попал самолет, летевший из Косово в Швейцарию. Десять человек получили травмы на борту рейса авиакомпании ALK Airlines из Приштины в Базель, включая одного члена экипажа, которого подбросило к потолку.

Профессор метеорологии британского университета Рединга Пол Уильямс сказал Euronews, что с изменением климата количество таких инцидентов может увеличиться. "Наши исследования показывают, что изменение климата сильно влияет на возникновение турбулентности ясного неба. В ближайшие десятилетия уровень турбулентности увеличится в несколько раз", - сказал он.

"Прогнозы турбулентности ясного неба учитываются при составлении маршрутов полетов. Они становятся все точнее, но все еще не идеальны", - добавил ученый.

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Журналист • Наира Давлашян