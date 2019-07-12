Люди попали в Европу более 200 тысяч лет назад?

Фрагмент черепа, найденного в Греции в 1978 году, может иметь возраст около 210.000 лет. Это делает находку самым ранним свидетельством присутствия современного человека за пределами Африки, как предполагает исследование, опубликованное в 11 июля в журнале Nature.

По оценкам экспертов, возраст второго черепа, также найденного в пещере Апидима на юге Греции, был определён как 170.000 лет. Анализ деталей и формы черепа показал, что он принадлежал неандертальцу, а не человеку разумному.

Первый череп (Апидима-1), форму которого восстановили с помощью современных методов анализа, датируется возрастом около 210.000 лет, что делает его на 150.000 лет старше другого представителя Homo Sapiens, обнаруженного в Евразии, на раскопках в Израиле.

Выводы учёных подтверждают теорию о том, что современные люди рассеялись за пределами Африки значительно раньше, чем предполагалось, и к тому же прошли более долгий путь по соседнему континенту.

Исследование, проведенное Катериной Харвати из Университета горда Тюбингена (Германия), утверждает, что Юго-Восточная Европа может быть основным путём распространения современных людей за пределы Африки.

Черепа пещеры Апидима

В конце 1970-х годов в пещере Апидима на юге Греции были найдены два окаменелых черепа человека. Однако из-за отсутствия контекста исследования и фрагментарного характера образцов, эти окаменелости не были подробно описаны.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, группа ученых во главе с К.Харвати с помощью современных методов анализа и передовых технологий сканирования провела детальное обследование двух окаменелых фрагментов, которые получили названия "Апидима-1" и "Апидима-2".

По предположению ученых, череп "Апидима-2" более молодой, ему около 170.000 лет, и принадлежал он скорее всего неандертальцу, поскольку обладает характерными признаками этого вида человекообразных: крупный и округлый череп, выраженные надбровные дуги, как и у некоторых приматов.

В отношении черепа "Апидима-1" исследовательская группа пришла к выводу, что он похож скорее на сочетание современного человека с некоторыми чертами его предков. Так, к примеру, затылок черепа более округлый, что является уникальной чертой современного человека.

Возраст этого черепа оценили в 210.000 лет, что более чем на 150.000 лет превышает возраст окаменелых останков Homo Sapiens, найденных в израильской пещере Касем.

Согласно выводам исследования, эти анализы свидетельствуют о том, что современные люди расселились за пределы Африки гораздо раньше, чем предполагалось. Кроме того, авторы исследования согласны с гипотезой о том, что имели место множественные эпизоды рассеивания рода человеческого.