Скандал вокруг министра: доведет ли обед до отставки?

Во Франции разгорелся скандал вокруг министра по вопросам экологии Франсуа де Рюжи, который пока все же остается на своем посту. Политик оказался в центре внимания интернет-издания Mediapart, которое сообщило, что де Рюжи, ранее находясь на посту председателя Национального собрания, тратил государственные средства на шикарные обеды в кругу друзей. По данным Mediapart он также сделал дорогостоящий ремонт в своей служебной резиденции. Кроме того, утверждают журналисты, де Рюжи незаконно по льготной цене снимал квартиру в окрестностях Нанта.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп распорядился провести тщательную проверку в отношении министра. Во время встречи с де Рюжи глава кабинета подчеркнул, что действия любого должностного лица должны быть прозрачными и образцовыми. В свою очередь де Рюжи заявил, что готов погасить каждый потраченный евро, если проверка выявит какие-либо нарушения. Комментируя информацию об обедах с приятелями, де Рюжи сказал, что все это были званые обеды и ужины, проводившиеся с представительскими целями на выделенные для этого средства.