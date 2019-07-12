Чемпионат мира по хеви-вязанию

"Шерстяные пары", "Девятидюймовые спицы", "Кроличьи бандиты". Это имена главных участников Чемпионата мира по вязанию под хеви-метал в Финляндии. Задача соперников не из легких - связать шарф в ритме танца и заработать как можно больше аплодисментов. Продемонстрировать свое мастерство в город Йоэнсуу приехали группы из девяти стран, в том числе из России, Латвии, США. Победили музыканты из Японии. Традиционные одежды и борцы сумо не на шутку разволновали зрителей - около 200 человек из разных стран.