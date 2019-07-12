Австрия: танцы и политика

Нынешняя избирательная кампания в Австрии непривычно коротка. Досрочные парламентские выборы, объявленные после того, как так называемый скандал на Ибице привёл к отставке правительства Себастьяна Курца, пройдут уже в сентябре.

Без политики не обошлось и на крупнейшем в Европе фестивале современного танца Impulstanz festival, проходящем ежегодно в Вене. Коррупция стала темой спектакля, поставленного Карлом Регенсбургером. Режиссёр известен острой критикой старого австрийского правительства.

"Меня поражало то, что во время правления этого кабинета и недели не обходилось без каких-либо нацистских высказываний. И это уже вошло в привычку", - говорит Регенсбургер.

Его постановка, названная "Макбет", вдохновлена нашумевшим в 80-х годах делом немецкого политика Уве Баршеля. Но Регенсбургер проводит параллели с сегодняшней австрийской ситуацией.

"Это просто невероятно: все хорошо знают о коррупции, но всё-таки именно эти политики получают всё большую популярность среди избирателей", - говорит он.

Мнения зрителей по поводу предстоящих выборов разделились:

"Надеюсь, на этот раз мы сделаем лучший выбор, чем во время прошлого голосования".

"У меня такое ощущение, что это какой-то порочный круг, что он лишь повернётся вокруг своей оси, и всё станет так же, как и было, снова потом будет скандал. Боюсь, никаких существенных изменений не предвидится".

Йоханнес Плешбергер, Euronews :

"Так называемый скандал на Ибице привёл к краху правительства Себастьяна Курца. Но мало что изменилось в опросах: Курц, вероятно, снова станет канцлером - его партия лидирует с отрывом более чем в 15%. Да и Партия свободы, которая была ответственна за скандал, понесла незначительный ущерб. Опросы прочат ей третье место, а социал-демократам - второе".