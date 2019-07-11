Семья Венсана Ламбера 11 лет боролась за его жизнь в суде

Несмотря на собственную смерть, он стал символом борьбы за жизнь. Венсан Ламбер скончался после одиннадцати лет нахождения в коме. Попав в серьезную автоаварию в 2008 году, мужчина впал в "хроническое вегетативное состояние".

Врачи клиники Реймса приняли решение об отключении Венсана от аппаратуры еще в 2013 году, но родители мужчины, два убежденных католика, продолжали бороться за право сына на жизнь. Они оспаривали решение врачей во французских и европейских инстанциях при поддержке адвокатов и нескольких ассоциаций, включая комитет "Я поддерживаю Венсана".

Им даже удалось на время приостановил процесс, опираясь на решение Комитета ООН по правам инвалидов.

Против попыток родителей во что бы то ни стало сохранить мужчине жизнь, выступала его жена и большинство остальных родственников. По их мнению, Венсан предпочел бы умереть, чем жить в подобном состоянии.

Семейная трагедия разожгла споры во Франции и за ее пределами. Должен ли обреченный пациент остаться в живых или нужно дать ему умереть? Медицинские и судебные решения следовали одно за другим в течение последних 6 лет.

2 июля Университетская больница Реймса в третий раз решила отключить мужчину от системы искусственного питания. Родители больше не стали подавать апелляций. "Смерть Венсана неизбежна, и нам остается лишь смириться", - написали они в открытом письме СМИ.