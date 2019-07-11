В Ватикане нашли пустые гробы

Ватикан разрешил открыть два захоронения на Тевтонском кладбище, чтобы посмотреть, было ли там спрятано тело девушки, пропавшей в 1983 году. Но история оказалась еще более запутанной, потому что в могилах не нашли ничего, даже останков двух принцесс, похороненных там в 19-м веке.

Эксперты искали останки Эмануэлы Орланди, дочери клерка из Ватикана. Девушка не вернулась домой после урока музыки в Риме. Ее тайное исчезновение было предметом обсуждений в итальянских СМИ в течение многих лет.

Весной 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо, в котором сообщалось, что останки девушки следует искать на Тевтонском кладбище.

Пьетро Орланди, брат Эмануэлы Орланди

"Прежде всего, я считаю важным, что раз Ватикан разрешил открыть могилу, то, возможно, он впервые признает свою ответственность. Иначе они бы не стали открывать захоронение. Если вы открываете могилу, чтобы найти в ней Эмануэлу, это означает, что за вами может быть какая-то внутренняя ответственность"

После утренней молитвы две гробницы были открыты в присутствии семьи Орланди и потомков похороненных там ранее принцесс, но эксперты не обнаружили человеческих останков. В 1983 году полиция Рима не исключала возможности того, что Эмануэла Орланди могла быть похищена и убита или попасть в руки торговцев людьми.