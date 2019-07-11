Память о жертвах Сребреницы

В Боснии и Герцеговине прошли траурные мероприятия в память о жертвах резни в Сребренице. Здесь 24 года назад подразделениями боснийских сербов были убиты восемь тысяч мусульман. Во время церемонии на мемориальном кладбище Поточари были захоронены недавно обнаруженные останки 33 человек. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к ним порядка 20 человек, главным образом сербов. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ за политическую пристрастность, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН, содержащую осуждение "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице".