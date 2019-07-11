Более половины немцев видят в исламе угрозу

Более половины жителей Германии видят в исламе угрозу. Таковы результаты опроса, проведённого фондом Бертельсманна.

52% респондентов ответили, что относятся к этой религии как минимум насторожено; около трети опрошенных ни за что не хотели бы жить по соседству с мусульманами. При этом на востоке страны, где мусульман меньше, отношение к ним менее терпимое, чем на западе.

При этом организаторы опроса полагают, что столь сильный скепсис не всегда равен исламофобии. Немцы, согласно этой точке зрения, видят в исламе не столько вероисповедание, сколько политическое течение, и потому не распространяют на него религиозную толерантность. Ведь в остальные мировые религии не вызывают опасений у граждан: большинство считает, что эти конфессии обогащают социальную и культурную жизнь общества.

По данным правительства Германии, в стране сейчас живут чуть менее 5 миллионов мусульман — это около 5,5% населения.