США-Франция: грядет торговая война?

В США инициировали расследование в отношении планов правительства Франции ввести дополнительный налог для компаний, предоставляющих цифровые услуги. Налог, если соответствующий законопроект будет утвержден Сенатом, составит 3% годовых с доходов цифровых компаний, чьи ежегодные продажи по всему миру превышают €750 миллионов и €25 миллионов во Франции. Предполагается, что налог затронет несколько американских технологических гигантов, включая Apple, Google и Amazon, Facebook.

Если по итогам расследования выяснится, что налог на цифровые услуги окажется дискриминационным и "несправедливым" для США, то Вашингтон, как сообщается, подготовит ответные меры для Парижа.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой внешнеторговой политики Индии. По его словам, высокие пошлины, введенные Нью-Дели на американские товары являются неприемлемыми.