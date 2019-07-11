Фаррелл Уильямс - куратор в парижском музее

"Призыв к действию" - название экспозиции японского художника, известного под псевдонимом Mr, которую в Париже курировал знаменитый американский рэпер Фаррелл Уильямс.

Автор хита Happy водил по залам Национального музея восточных искусств Гиме два десятка детей и подростков, рассказывая им об экспонатах и фотографируясь с желающими. Юные посетители продемонстрировали ему свои собственные работы.

Выставка включает живопись, скульптуры, мультимедиа-инсталляции. Все они были созданы современным художником по мотивам сюжетов манги. Переосмысляя их, Mr. представил персонажей в стиле милитари.

Выставка работает до 23 сентября.