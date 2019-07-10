Интерпол освобождает диких животных

Тысячи диких животных вызволены из рук контрабандистов ходе спецоперации, которую Интерпол провел в разных странах совместно с Всемирной таможенной организацией. Все звери предназначались для незаконной продажи. Участники спецоперации также обнаружили почти 8000 частей тел животных.

Оперативники освободили более десяти тысяч рептилий, в основном черепах, примерно столько же морских животных, несколько тысяч птиц, десятки приматов и больших кошек.

"Для контрабандистов на одной чаше весов риск, на другой – вознаграждение. К сожалению, люди по-прежнему занимаются незаконной торговлей животными. Речь идет об убийстве и отлове зверей в их естественной среде обитания. Этим занимаются как обычные люди, так и предприниматели, которые потом продают зверей. Иногда покупатели находятся на другом конце земного шара", — говорит исполнительный директор Интерпола Тим Моррис.

Жертвами браконьеров особенно часто становятся слоны и носороги. В ходе последней спецоперации были обнаружены тонны бивней и рогов и более 50 тысяч вырезанных из них предметов. Задержаны более 1000 человек.

В последнее время набирает обороты незаконная онлайн-торговля животными. В прошлом году только за полтора месяца сотрудники Международного фонда защиты животных обнаружили пять тысяч интернет-объявлений. В случае продажи этих зверей торговцы могли бы выручить три миллиона евро.