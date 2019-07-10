ВИДЕО смертельного столкновения самолёта и вертолёта в итальянских Альпах

Итальянская полиция обнародовала две видеозаписи столкновения между вертолетом и лёгким самолетом над Альпами в январе этого года. В результате этого инцидента погибли семь человек. Чудом сохранившееся видеосвидетельство подтвердило первоначальную реконструкцию развития событий по версии полиции.

Авария произошла вблизи ледника Теста-дель-Рютор, расположенного в Аостской долине на северо-западе Италии, примерно в 80 км от Турина.

Последние моменты полёта попали на плёнку двух камер GoPro, которые были установлены внутри столкнувшихся летательных аппаратов. Камеры оказались неповреждёнными в момент аварии и были обнаружены поисковой группой после таяния снега.

"Шасси самолета врезалось в несущий ротор вертолета", - рассказал начальник спасательной службы местной полиции Дельфино Вильоне. По версии полиции, которую подтверждают опубликованные кадры, пилот вертолета не увидел пролетавшего по схожей траектории туристического самолета.

На кадрах виден момент столкновения, по кабине летают обломки и осколки.

В результате аварии погибли четыре гражданина ФРГ, один бельгиец, один француз и один итальянец.