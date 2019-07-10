Турция – Кипр: чей газ?

Турция заявляет, что намерена продолжать бурение на континентальном шельфе вблизи Кипра, несмотря на протесты со стороны Греции и Евросоюза, назвавших действия Турции незаконными. Конфликт между сторонами обострился после того, как к востоку от Кипра прибыло турецкое буровое судно «Явуз», и на нём начались подготовительные работы. Другая установка, «Фатих», ещё в мае начала бурение на западе от острова, где найдены месторождения газа.

Представитель кипрского правительства Продромос Продрому дал понять, что Кипр никогда не откажется от своих суверенных прав, ведь Турция ведёт работы в исключительной экономической зоне Кипра. С осуждением действий Турции вступил и Госдепартамент США. Между тем, в Анкаре заявляют, что имеет право на добычу здесь газа, поскольку буровые работы проводится на основании лицензий правительства Турецкой Республики Северного Кипра, которую, кроме Турции, не признаёт ни одна страна мира.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отрицает, что его страна действует в чужой экономической зоне, и подчёркивает, что предпринимаемые действия направлены на защиту прав турок-киприотов.

На июньском саммите ЕС было объявлено, что в отношении Турции будут приняты жёсткие меры в связи с её незаконными действиями, но Анкару это не остановило. В среду турецкое правительство назвало Грецию избалованным ребёнком Евросоюза, а Кипр – нарушителем спокойствия, добавив, что эта пара в течение многих лет дестабилизирует Восточное Средиземноморье.

– Турция должна осознать, что Кипр – член Европейского союза, суверенное государство, и к нему следует относиться именно так, – считает министр иностранных дел Греции Никос Денидас. – Ведь в итоге дурные манеры и поведение, выходящее за рамки международного права, не пойдут Турции на пользу. Турция должна стать современным серьёзным игроком, и перестать вести себя, как непослушный ребёнок из Восточного Средиземноморья».