Меркель дрожит в третий раз за месяц

Ангела Меркель в третий раз за месяц перенесла приступ дрожи на публике. На этот раз канцлеру Германии стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

Около двух недель с Меркель уже происходил подобный случай на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Пока тот произносил официальную речь было заметно, как канцлер пытается справиться с мощным приступом дрожи, который продолжался около двух минут.

Впервые же приступ дрожи перед камерами случился с главой кабмина ФРГ 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Во время исполнения национальных гимнов Меркель начала испытывать сильную дрожь. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней, видимо, из-за опасения нарушить протокол.

Представители кабмина в обоих случаях заявили, что ничего страшного со здоровьем канцлера не происходит. В прессе же высказывались предположения, что причиной дрожи могут быть переутомление, стресс или проблемы со здоровьем.