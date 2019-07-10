Пластик в море и в моче

Каждый год средиземноморские страны выбрасывают 24 миллиона тонн пластикового мусора. Четверть из него попадает в океан. Это равнозначно тому, как если бы в Средиземное море каждую минуту бросали почти 34 тысячи пластиковых бутылок. Сейчас в этом море плавает около 250 миллиардов пластиковых предметов. По данным Всемирного фонда дикой природы, один из самых загрязненных средиземноморских городов - Барселона.

— Пластик серьезно влияет на экосистему. Мы видим, как из-за него гибнут млекопитающие, рыба, морские птицы. Они могут попасть в ловушку или съесть пластиковый предмет, который не выводится из организма. Еще опасна так называемая призрачная рыбалка, когда в рыболовные сети, которые уже никто не использует, продолжают попадают морские животные, — говорит преподаватель университета Барселоны, профессор океанологии Микель Канальс.

В летние месяцы количество пластиковых отходов увеличивается на треть. Особенно страдают из-за этого города, экономика которых зависит от туризма. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, из-за загрязнения пластиковыми отходами средиземноморские страны теряют в год 640 миллионов евро.

— Люди гуляют вечером, бросают пластиковые бутылки, стаканчики из-под мохито. Повсюду валяется мусор, — говорит житель Барселоны.

Ученые предупреждают: пластик опасен не только для окружающей среды, но и для организма человека.

— Каждый день мы загрязняем свой организм пластиковым мусором. Многие пластиковые упаковки из-за жары высвобождают вредные вещества, которые потом мы обнаруживаем в моче. Источник этого загрязнения – еда и упаковка, в которой она хранится, - рассказывает профессор эпидемиологии, сотрудник института при больнице дель Мар в Барселоне Микель Порта.

В этом году Еврокомиссия поддержала указ, который вводит запрет на использование пластиковой посуды и соломинок. В июле 2021 года правило вступит в силу во всех странах ЕС.

— Эти предметы составляют 70 процентов мусора, который попадает в море. Эксперты говорят, что необходимо принять больше мер, которые позволят сократить ежедневное использование пластика. Иначе к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы, - передает корреспондент Euronews Кристина Хинер.