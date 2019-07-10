Легализовать аборты в Северной Ирландии

332 голоса "за", 99 "против": британский парламент во вторник наделили правительство полномочиями легализовать однополые браки и расширить права на аборты в Северной Ирландии, если провинция не сможет сформировать собственное правительство к указанному сроку - 21 октября. Столь значительный пример использования своего права на прямое правление в Северной Ирландии Вестминстер предпринимает впервые.

Восстановить нормальные функции власти в провинции не удается вот уже два года: после победы юнионистов на всеобщих выборах в 2017 году партия "Шинн Фейн" отказалась сотрудничать с их лидером Арлен Фостер. Между тем по закону кабинет должны сформировать эти две ведущие партии.

Северная Ирландия - единственная часть Соединенного Королевства, где однополые браки запрещены, а аборты разрешаются лишь в том случае, если жизнь матери находится под угрозой. Акции протеста с требованием снять эти ограничения участились в Белфасте после того, как в мае прошлого года в соседней Ирландия - стране со стойкими католическими традициями - прошёл референдум о легализации абортов. Большинство высказалось "за". А однополые браки в Ирландии были легализованы в 2015 году.

В прошлом году британский Верховный суд признал, что строгий закон об абортах в Северной Ирландии несовместим с Европейской конвенцией о правах человека, но заявил, что у него нет полномочий наставить на изменении законодательства.

Переговоры о восстановлении исполнительной власти в Северной Ирландии возобновились в мае после годового перерыва. На прошлой неделе стороны заявили, что ключевые разногласия пока остаются.