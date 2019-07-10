Спасение упавшего в колодец мальчика

Двухлетний мальчик, упавший в сухой колодец в городе Сюйчжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая, был спасён благодаря героическим усилиям пожарных и спасателей..

Колодец был всего около 40 см в диаметре и очень глубоким, что делало практически невозможным спуск в него взрослого человека. Он находился в открытом поле и был прикрыт прозрачной пластиковой плёнкой. Ребёнок упал в него около шести часов вечера, когда гулял с бабушкой.

Спасатели доставили пять экскаваторов, вырыли вдоль колодца яму и удалили часть его бетонной стены. В то же время мальчика успокаивали и спустили ему воду для питья и кислород.

Затем один из пожарных спустился головой вниз в колодец и поднял ребёнка на поверхность.