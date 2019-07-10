Раскрыть тайны Лугдунума

На вершине знаменитого холма Фурвиер во французском Лионе в парке за роскошным отелем масштабные раскопки, проведённые археологами, явили на свет один из районов города Лугдунума - столицы древней Галлии. Историки говорят, что именно здесь в 197 году произошло сражение между легионами римского императора Луция Септиимия Севеера и Клодия Альбина. Север со 100-тысячной армией наголову разбил противника, а Лугдунум был разграблен.

Археолог Бенджамин Клемент рассказывает:

"Раскопки велись на том месте, где прямо на улицах города шли бои. Сохранились свидетельства этого сражения: наконечники стрел, копья, остатки военной техники, брошенной во время боя. В то же время нам открылось и то, как они тут жили, где и как хранили оружие, в каких помещениях отдыхали. Мы нашли ножки от кроватей, утварь, вещи и предметы, которыми скрашивали по вечерам досуг - кости для игры и жетоны. Были найдены также лекарства и предметы туалета - капли для ушей, пинцеты, зеркала. Всё это позволило нам представить образ жизни легионеров в этом гарнизоне конца II века в Лионе".

Полтора месяца археологи и студенты работали группами по 20 человек, сменняя друг друга. Они откопали фундаменты казармы, оружейной комнаты, нашли сотни предметов и даже останки одного из легинеров. Всё это будет передано Галло-римскому музею города Лиона.

"Каждый день мы что-нибудь находим, - делится одна из студенток, принимающих участие в раскопках. - Вот сегодня, например, это были: пинцет, маленькая лошадка и какие-то металлические предметы... Мы ещё не знаем, для чего они служили - может, чтобы жарить мясо на огне? Пока неясно".

Раскопки скоро завершатся. Но археологи уже думают возобновить их на близлежащей территории, где предполагают найти ещё много интересного.

Сандрин Делорм, Euronews:

"Какие ещё тайны скрываются в Лионе, преемнике древнего Лугдунума? Об этом мы узнаем со временем, когда будут проведены новые раскопки".