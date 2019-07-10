«Ни рубля, ни литра водки»

«Ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки»: вице-премьер Италии Маттео Сальвини категорически отрицает обвинения в финансировании своей партии со стороны Москвы.

Ранее портал BuzzFeed опубликовал отрывки аудиозаписи. По утверждению авторов, в октябре прошлого года в Москве, во время визита Сальвини, в гостинице «Метрополь» встречались трое русских и трое итальянцев, один из которых — однопартиец Сальвини, глава ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлука Савоини:

«У нас есть союзники. Мы очень хотим начать с великого альянса с этими партиями, которые выступают за Россию. Но не за Россию ради России, а ради своих собственных стран. Потому что хорошие отношения с Россией пойдут на пользу нашим государствам».

Итальянские журналисты затронули эту тему ещё в феврале. Тогда еженедельник «Эспрессо» говорил о финансировании «Лиги» с помощью нефтяных контрактов и даже назвал конкретные компании со стороны Италии и России. Их представители выступили тогда с опровержением.