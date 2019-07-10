Кто был первым?

Привлечь Тегеран к ответственности. В Вене, по запросу США, прошло специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Ранее агентство подтвердило, что исламская республика превысила уровень обогащения урана, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

Тем временем, не оставляет попыток сохранить сделку Европа. Спецпосланник французского президента обсудил с руководством Ирана механизмы противодействия санкциям США.

Эти американцы сами нарушили Совместный всеобъемлющий план действий, а теперь инициируют проведение экстренной сессии Совета управляющих, посвященной невыполнению Ираном некоторых обязательств, предусмотренных соглашением. Просто смешно. В истории мировой политики такое не часто увидишь. Хасан Роухани президент Ирана

В Вашингтоне настаивают: первыми были все же иранцы. Тегеран "долгое время тайно обогащал уран" - написал в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп.

Пока США грозят ужесточением санкций, Иран обещает перейти к очередному этапу сокращения своих обязательств. У страны-члены ядерной сделки есть 60 дней, чтобы гарантировать защиту интересов Тегерана "перед лицом экономического терроризма США".