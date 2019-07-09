В Турции опубликован доклад, обличающий работу журналистов на иносми

Союз журналистов Турции (СЖТ) собирается подать заявление о возбуждении судебного разбирательства по поводу опубликованного в минувшую пятницу доклада. Документ объемом 202 страницы обнародован НИИ "Фонд политических, экономических и социальных исследований" (SETA) как "научная работа" и озаглавлен "Расширение сети международных СМИ в Турции".

В докладе утверждается, что журналисты международных новостных СМИ используют "антиправительственную риторику". Публикация SETA указывает на конкретные "спорные" вопросы, которые освещали эти СМИ: аресты членов курдской "Демократической партии народов" (HDP), проблемы турецкой экономики и попытка госпереворота 15 июля 2016 года.

В докладе приводятся имена и послужной список журналистов, работающих на такие средства массовой информации как "Евроньюс" (Франция), "Би-би-си" (Великобритания), "Дойче Велле" (ФРГ), "Голос Америки" (США), "Спутник" (РФ), Independent "Индипендент" (Великобритания) и CRI ("Международное радио Китая"). Имеются в виду туркоязычные версии всех этих СМИ.

В докладе также приводятся конкретные примеры новостей, которыми журналисты делятся в социальных сетях, и содержатся обвинения в антиправительственной предвзятости.

Научно-исследовательский институт SETA позиционирует себя как независимый, беспристрастный аналитический центр и издательская компания. Однако многие эксперты считают эту организацию проправительственной.

Один из авторов доклада, Исмаил Чаглар, отверг критику, написав в "Твиттере", что аналитический центр делится с общественностью информацией из открытых источников:

"Если вы нашли ошибки, поделитесь ими с нами... - пишет Чаглар, - Всё остальное - это ваша личная идеология, а значит - нас не касается".

В заявлении, опубликованном в воскресенье 7 июля, аналитический центр отклонил критику доклада, заявив следующее: "Доклад не ориентирован специально на оппозиционных журналистов. Тот факт, что у журналистов есть политическая позиция и направленность, это вполне естественно".

Правозащитное НПО "Репортеры без границ" пишет в "Твиттере", что доклад "проправительственного" аналитического центра "выводит преследование корреспондентов иностранных СМИ на новый уровень":

Мы решительно осуждаем новую попытку запугивания журналистов и поддерживаем наших коллег. "Репортёры без границ"

В рейтинге Всемирного индекса свободы печати за 2019 год, который ежегодно составляют аналитики "Репортёров без границ", Турция занимает 157-е место из 180.

Турецкая "Ассоциация прогрессивных журналистов" заявила, что доклад представляет собой атаку на прессу и что многие журналисты работают в иностранных организациях, поскольку турецкие национальные и местные СМИ дискредитированы.

Ещё одна турецкая пресс-группа "Ассоциация журналистов Юго-Восточной Азии" заявила, что доклад SETA берёт под прицел журналистов, и призывает отозвать доклад, а "аналитическому центру" извиниться перед журналистами, в нём упомянутыми.