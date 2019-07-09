Наводнения в Наварре

В Испании один человек стал жертвой проливных дождей и наводнений. В провинции Наварра спасатели обнаружили тело водителя в машине, снесённой потоком с дороги.

В ряде регионов уровень опасности повышен до оранжевого. Из-за ливней и града перекрыты автомагистрали.

Городок Тафалья в Наварре около суток оставался отрезанным от мира из-за стремительного разлива местной реки. За несколько часов уровень воды поднялся с 11 сантиметров до четырёх метров. Теперь вода отступила, и жители занимаются приведением в порядок улиц и заполненных грязью домов и магазинов.